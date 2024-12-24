Son dakika | Çevreyi kirletenlere 2025'te verilecek cezalar belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Aralık 2024 00:30 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 00:56

Resmi Gazete'nin 24 Aralık Salı günü yayımlanan sayısına göre, Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki idari para cezalarına uygulanacak zam oranı belirlendi. 2025 yılında çevreyi kirletenler, yere çöp atanlar, egzoz ölçümü yaptırmayanlar, ücretsiz plastik poşet verenler ve diğer mevzuata aykırı davranışlarda bulunanlar için uygulanacak ceza tutarları açıklandı.

Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu​ kapsamında uygulanacak idari para cezalarının zam oranı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi kapsamında, çevreye yönelik ihlaller nedeniyle uygulanacak idari para cezaları, 2025​ yılı için yeniden değerleme oranı​ yüzde 43,93 doğrultusunda artırıldığı duyuruldu.

Kanunun (a) bendi kapsamında en düşük ceza miktarı 14.310 TL, en yüksek ceza miktarı ise 114.584 TL olarak belirlendi.

(b) bendindeki ihlallerde cezalar yüzbinlerce lirayı buluyor; en yüksek ceza 1.668.677 TL oldu.

VERİLECEK CEZALAR BELLİ OLDU

Egzoz ölçümü yapmayanlara ceza:

2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza 2025 yılında 14 bin 310 liraya yükseldi.

Çöp atanlara verilecek ceza:

Öte yandan umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 4 bin 810 liradan 6 bin 923'e yükseldi.

Ücretsiz poşet verenlere ceza:

Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı olarak ücretsiz veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 114,55 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 liradan 207 bin 747 liraya kadar ceza verilecek.

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