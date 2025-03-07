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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Esnaf kredi limiti artırıldı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Esnafa müjdelerini peş peşe sıralayan Erdoğan, "Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 20:53

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda konuştu. Konuşmasında Türkiye ekonomisinden enflasyona, destek paketlerinden, müjdelere yer veren Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Tarih boyunca milletimiz ne zaman dara düşmüşse imdadına ilk koşan esnaf kardeşlerimiz olmuşlardır. Hep devletinin yanında milletimizin arkasında durmuştur. Birileri mülteci düşmanlığı yaparken Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz. Sizler meslek öğrettiniz. Ensar ruhuyla her birini koruyup kolladınız. Birileri darbe girişimini kahveyle TV'den izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. Nerede bir sıkıntı sorun varsa sizler yardım ettiniz. Sadece sıkıntılı dönemlerde değil Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daima yanımızda bulduk. İradenize ve sizi temsil eden siyasi iradeye güçlü bir biçimde sahip çıktınız.

FIRSATÇILARA AMAN VERMEYİN"

Ülkemizin bugünlere gelmesinde esnafların oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye ekonomisine yaptığınız katkıdan dolayı Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara aman vermemenizi rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkâralara esnaf kardeşimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Ahi ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri açgözlü ve fırsatçı esnaf ahlakından mahrum bir avuç kişinin dinamitlemesine müsaade etmemelisiniz.

"KREDİ LİMİTİNİ 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİYORUZ"

Kısa süre önce açıklanan enflasyon, büyüme ve istihdam rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla 2024 yılını kapattık. Enflasyondaki gerileme Şubat ayında da devam etti. Merkez Bankamız dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredecek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

En büyük sorunlar arasında yer aran finansmana erişim problemini, mali imkanlarımızı daha da geliştirerek, kooperatif ve Halkbank'ı güçlendirerek çözüme kavuşturduk.

Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkarlara kredi limitlerini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İşyeri ve ticari amaç edinme kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Sıfır araç yanında 0+5 yaş araçlarını da kredi için dahil ediyoruz. TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz.
2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz sıfır maliyetli işletme kredileriyle bugüne kadar 248 girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira 736 genç girişimciye 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına toplam 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduk.

2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz sıfır maliyetli işletme kredileriyle 248 girişimi esnafa 17,4 milyonlar lira, 736 genç girişimce esnafa 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduk. 2017 yılında devreye aldığımız indirimli yatırım kredileri kapsamında da 6 bin esnafımıza 3,6 milyar lira iş yeri edindirme kredisi 7 bin 710 esnafımıza ise 4,8 milyar lira tutarında taşıt edindirme kredisi sağladık.

"9 MİLYAR LİRA TUTARINDA HİBE DESTEĞİ"

Kredilerin yüzde 60'lara yaklaşan faiz oranı yüzde 29'lar seviyesine indi. Bununla da yetinmedik, belirli dönemlerde yüzde 4,5'a varan oranlarla esnaflarımıza kredi kullandırdık. Kesintilerde önemli indirimlere gittik. 2002'de esnaf kredilerinin faiz oranlarının yüzde 20'sini sübvanse eden Hazinemiz bugün bu kredilerin yüzde 50'sini destekliyor. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgının sağlık boyutunu değil ekonomik yönünü de en iyi yöneten ülkelerden biri olduk. Muhalefetin kontak kapattırmak için sabah akşam üzerimize geldiği günlerde biz böyle yanlışa asla girmedik. Esnaf ve sanatkârlarımıza 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Kredi taksitlerini erteledik, gecikmiş borçları yapılandırdık. Mali sicil affı ile ticaret erbabımızın elini rahatladık.

Asrın felaketinde işleri ve işyerleri zarar gören 27 binin üzerindeki esnafımıza 6,7 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi kullandırttık. Konut ve işyerlerimiz tamamladıkça hak sahiplerine teslim ediyoruz."

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