Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur açıklaması: "Kritik kararlar var"

10 Aralık 2024 15:07 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:01

Asgari ücret toplantısı öncesi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi kritik kararlar var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Milyonların merakla beklediği asgari ücret​ zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Ekonomideki hedefleri bozmadan mümkün olan en iyi noktaya çıkarmayı arzu ediyoruz. Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA KRİTİK KARARLAR VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları​ gibi kritik kararlar var. Ekonomi​ programımızı bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin maaşlarını mümkün olan en iyi düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’yi bugünkü seviyesine nasıl AK Parti olarak biz getirdiysek, inşallah mevcut sorunların çözümünü de biz sağlayacak, ülkemizi mutlaka hedeflerine ulaştıracağız." dedi.

Açıklamaları şöyle;

"Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumunu mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirliler. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını giderecek bir anlayışla hareket etme eğilimindeyiz. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız.

FABRİKA AYARLARINA DÖNECEĞİZ

Fabrika ayarlarına dönmek diye bir kavram var ya. İşte AK Parti'nin fabrika ayarları bunlardır. Milletimizin gündemindeki asıl meseleyi görmezden gelmiyoruz. Milletimizin gündeminde diğer hususlarla birlikte hatta onlardan önce ekonomi vardır, ekonomik sıkıntılar vardır.

Hiç şüphesiz aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı ortadadır. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz.

Önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.

Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir. Milyonlarca insanımızın refah kaybını telafi edecek anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.

Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız. Fahiş fiyat artışlarına karşı daha etkin, daha caydırıcı tedbirler alacağız. Vatandaşımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz.

Türkiye’yi bugünkü seviyesine nasıl AK Parti olarak biz getirdiysek, inşallah mevcut sorunların çözümünü de biz sağlayacak, ülkemizi mutlaka hedeflerine ulaştıracağız."