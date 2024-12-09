Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret toplantısı öncesi kritik uyarı: Ağır yük getirmeyin

09 Aralık 2024 20:01 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:37

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarında asgari ücret konusuna değindi. Milyonların gözü asgari ücrete gelecek zamda. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde sürecin yürütülürken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti belirlemek için komisyon toplantısına bir gün kala değerlendirmelerde bulundu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın (10 Aralık) bir araya gelerek 2025 asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başlayacak.

"AĞIR YÜK GETİRMEYECEK ANLAYIŞLA..."

Komisyona seslenen Erdoğan şunları söyledi: "Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri başlıyor. Hem çalışmalarımızın beklentilerini gözetecek, hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum. Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefete SGK borcunu ödemeye çağırıyorum. Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var"

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmiş olup, yapılan kesintiler sonrası net 17.002,12 TL olarak uygulanıyor.

Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 23.502,94 TL'dir. Bu maliyetin 20.002,50 TL’si brüt asgari ücretten, 3.100,39 TL’si sosyal güvenlik priminden ve 400,05 TL’si işveren işsizlik sigorta fonundan oluşuyor.

Asgari ücrette zam oranları uzun bir süredir tartışılıyor. Yüzde 25, 30 ya da 35 zam yapılması halinde maaşların yükseleceği nokta şu şekilde olacak:

%25 Zam:

Mevcut Ücret: 17.002 TL

Zam Miktarı: 4.250 TL

Yeni Ücret: 21.252 TL

%30 Zam:

Mevcut Ücret: 17.002 TL

Zam Miktarı: 5.101 TL

Yeni Ücret: 22.102 TL

%35 Zam:

Mevcut Ücret: 17.002 TL

Zam Miktarı: 5.951 TL

Yeni Ücret: 22.952 TL