Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere kredi müjdesi! 10 yıl vadeli 10 milyon TL kredi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 3. Tarım Ekosistemi buluşması programında konuştu. Burada üreticilere bir dizi kredi desteği paketini açıklayan Erdoğan, "Sera yatırımı için 10 yıla kadar vadeli 10 milyona kadar kredi imkanı sunuyoruz" dedi. Ayrıca, büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelere de 1 yıl anapara ödemesiz, 7 yıla kadar vadeyle, 5 milyon lira yatırım kredisi verileceğini de duyurdu.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “4. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması”nda konuştu. Konuşmasına, etkinliğe katkı sunan bakanlıklara teşekkür ederek başlayan Erdoğan, “İşimiz ziraat, gücümüz ziraat” temasıyla düzenlenen programın ülke tarımı için hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli ayrıntılar şöyle:

"KREDİLER GERİ ÖDENEMİYOR İDDİASI YALAN"

Bir hususu ifade etmek istiyorum, ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyorum. Anamuhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Krediler meselesinde, çiftçinin şu kadar borcu var diyerek ekonomi programımızı kötüleme niyetindeler. Kredilerin geri dönüş oranı yüzde 97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nda bu oran yüzde 99'a çıkıyor. Ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir.

"ORTADA BİR BATAN VARSA, FELAKET TELLALLIĞI SİYASETİDİR"

23 yıldır duruşumuzdan taviz vermedik. Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında sergiledik. Hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını temin ediyoruz. Çiftçilerimizi tarım sigortası yapmaya davet ediyoruz.

Ortada bir batan iflas eden varsa ana muhalefetin felaket tellallığı siyasetidir. Yıllarca birlikte iş tuttukları arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladı. Heybedeki turplar ortaya çıkıyor. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın.

"ZİRAAT'IN TARIM DESTEĞİ, 700 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Programa destek veren bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İşimiz ziraat gücümüz ziraat temasıyla düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredisi 700 milyar lirayı aşmış durumda.

7 BİN 160 PROJEYE 10,2 MİLYAR LİRA DESTEK

Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Geçen yıl 71 ilde 715 bin liralık hibe verdik. Devlet olarak çalışanın üretenin istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz.

YURT ÇAPINDA ÜRETİM PLANLAMASI

Son 22 yılda tarımda 110 milyar liralık dış ticaret fazlası verdik. Hayat kaynağımız olan suya toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. 10 bin 603 tesisi hizmete açtık. İklim krizinin olumsuz etkilerini giderek daha fazla hissediyoruz. Toprağın suyun, tarım ve hayvancılığın önemi artıyor. Son dönemde devrim niteliğindeki bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Üretim planlamasına başladık. Hangi ürünün nerede hangi miktarda ekileceğine karar veriyoruz. Üretim yapacak vatandaşlarımıza yönelik ilave teşviklerimizi ilan ettik.

1 Temmuz'da başlatacağımız tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine, hayvancılıktan makine parkına kadar tüm verileri güncelleyeceğiz.

TARIM KREDİSİ MÜJDESİ

Sera kurmak üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. 10 dekarın altındaki sera yatırımı için 10 yıla kadar vadeli 10 milyona kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olması gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak. Büyükbaş süt hayvancılığı yağan işletmelerin 1 yıl anapara ödemesiz 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon lira yatırım kredisi veriyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimizde ihmal etmiyoruz. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesindeki küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan, 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz."