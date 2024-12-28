Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dar gelirliye müjde! Sosyal konut seferberliği başlıyor

28 Aralık 2024 15:14 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:21

Milyonların dört gözle beklediği sosyal konut projesi için müjde geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde halka seslenerek ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. "Enflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle dar gelirliye uygun konut projesinin yakın süreçte hayata geçeceğini açıkladı.

AK Parti Bursa​ 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan​, "Sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Böylece konut fiyatları ve kirada balon sönmeye başlayacaktır." açıklaması ile müjdeyi verdi.

SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut projesine dair açıklamaları şöyle;

"Hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her zorluğun farkındayız. Enflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisi gördük.

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.

Sabit gelirlilerin satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1, bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın planlarını yapacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlere tahsis yapacağız. Böylece konut fiyatları ve kirada balon sönmeye başlayacaktır."

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM MESAJI

Yeni asgari ücret hakkında da yorum yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yeterli gelmezse kayıtsız kalmayız' mesajı verdi. Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" açıklamasında bulundu.