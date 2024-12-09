Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret çıkışı! 

09 Aralık 2024 23:35 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:15

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yılının bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon ile mücadele edeceklerini ifade eden Yılmaz, asgari ücrette müzakerenin devam ettiğini belirtti. "Bir denge bulunacak" diyen Yılmaz, "Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum." dedi.

Son dakika haberine göre, 2025 yılının bütçe görüşmelerinde konuşma yapan Cevdet Yılmaz, yeni yıl asgari ücret miktarı için, "Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şuanda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum." dedi.

Cevdet Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna yükseldiğini belirterek bu başarının 22 yıllık bir süreçte en yüksek insani kalkınmışlık grubuna ulaşmakla taçlandığını ifade etti.

'EN ÖNEMLİ MESELEMİZ ENFLASYONDUR'

Yılmaz, mevcut ekonomik politikalarda önceliğin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu dile getirerek, sürecin bütüncül politikalarla kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. "Bugün en önemli en temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz" diyen Yılmaz, asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yılının bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma şu şekilde:

Türkiye alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna yükseldi. 22 yılda Türkiye en yüksek insani kalkınmışlık grubuna yükselmeyi başardı. Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli en temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şuanda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum.