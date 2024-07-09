Son dakika: DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'ten asgari ücret ve temmuz zammına ilişkin ortak açıklama geldi

09 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:37

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş asgari ücret ve temmuz zammına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Özgür Özel’i ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Türk-İş, DİSK ve Hak-İş olarak temmuz zammına ilişkin ortak açıklama yapacaklarının da bilgisini vermişti. Beklenen açıklama geldi.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

3 Temmuz’da genel başkanların katılımıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren konfederasyonlar, geçtiğimiz hafta hazırladıkları, konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bildiriyi bugün paylaştı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bugün 11.00’de Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay üç sendikanın ortak bildirilerini açıkladı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kamuda ücret dengesizliğine dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı;

"Emeklilerin, asgari ücretlilerin sıkıntısı var. 10 bin TL ile bir hafta geçinme şansımız yok. Tablo ortada.

TÜİK'in açıkladığı rakamları kamuoyu gerçekci bulmuyor ve rakamlar piyasayla özdeşmiyor.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN EKONOMİNİN DÜZELME ŞANSI YOK"

Ülkemizde yüzde 20'lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor. Bunlar bizi köle sanıyorlar.

Şu an bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu kriz ne 94 krizine, ne 2001 krizine, ne de 2008 krizine benzemiyor.

Bizim üzerimizden ekonominin düzelmesinin şansı yok. Bizim üzerimizden ellerini çeksinler.

Dayanacak gücümüz kalmadı. Geçmişte kamuda ücretler yüksekti, normal bir ücret alıyordu. Şimdi kamu en düşük duruma düştü. Ama maalesef özel sektördeki patronlar, kazandıkları para ve kârları ortada. Ona rağmen 10 yıllık 20 yıllık bir işçiye 10-15-20 bin lira parayı çok görüyorlar. "

Ayrıntılar geliyor...