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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | EKK: Enflasyonda düşüş sürüyor, yeni bölgesel kalkınma hamlesi başlatıldı!

Son dakika haberi: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun’da toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Enflasyonda düşüş sürüyor, yeni bölgesel kalkınma hamlesi başlatıldı" denildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 20:25

Son dakika haberine göre, 2025 yılının İkinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı bugün Giresun'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, uygulanan bütüncül politikalar sayesinde makro finansal istikrarın güçlendiği, ekonomide dengelenmenin sağlandığı ve cari açıkta önemli ölçüde azalma kaydedildiği belirtildi. Enflasyonla mücadelede de önemli bir başarı elde edildiği vurgulanarak, yıllık enflasyonun on aydır gerilediği ifade edildi.

Son dakika | EKK: Enflasyonda düşüş sürüyor, yeni bölgesel kalkınma hamlesi başlatıldı!

AKTİF SANAYİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

EKK tarafından yapılan açıklamada, ekonomik temellerin sağlamlaştırılarak yurt içi ve küresel piyasalardaki son gelişmelere karşı ekonominin dayanıklılığının artırılması için güçlü bir koordinasyon içinde gerekli tüm adımların atıldığına dikkat çekildi. Sürdürülebilir ve yüksek büyüme hedefi doğrultusunda rekabet gücünü ve verimliliği artıracak yapısal reformların hayata geçirildiği, sanayide yapısal dönüşümün hızlandırılması amacıyla yeşil ve dijital dönüşüme yönelik aktif sanayi politikalarının uygulandığı kaydedildi.

ÜRETİME DİKKAT ÇEKİLDİ

Son dönemde yaşanan zirai don hadisesine de değinilen açıklamada, ilk tespitlere göre bazı meyve çeşitlerinde etkilenmeler olduğu ancak stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir riskin bulunmadığı vurgulandı. Üretimin devamlılığı ve tüketicinin makul fiyatlarla gıdaya erişimi için tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Son dakika | EKK: Enflasyonda düşüş sürüyor, yeni bölgesel kalkınma hamlesi başlatıldı!

EKK basın açıklamasında, "Ekonomik aktivitedeki ılımlı seyre rağmen 2024 yılında 1 milyona yakın istihdam artışı sağlanmış, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmiştir. İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda beceri uyuşmazlıklarının en aza indirilerek kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamın desteklenmesi ve işgücü verimliliğinin artırılmasına yönelik aktif işgücü politikalarını sürdürüyoruz. 2025 yılında başlayan İstihdam Kalkanı Destek Paketi kapsamında ev tekstili, ayakkabı ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimize çalışan başına aylık 2.500 TL destek veriyoruz. Ülkemizde son dönemde meydana gelen zirai don hadisesi, ilk tespit ve saha gözlemlerine göre, bazı meyve çeşitlerini farklı oranlarda etkilemiştir. Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir risk bulunmamaktadır. Üretimin devamlılığı ve tüketicinin makul fiyatlarla gıdaya erişimi hususunda tüm önlemler alınmaktadır. Diğer yandan bölgelerimizin potansiyelini harekete geçirecek bölgesel gelişme politikalarına devam ediyoruz. Bugün Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı’nı kamuoyu ile paylaştık" denildi.

Son dakika | EKK: Enflasyonda düşüş sürüyor, yeni bölgesel kalkınma hamlesi başlatıldı!

Açıklamanın devamı şöyle:

"EKK toplantısında bugün görüşülen temel hususlar şunlardır:

İhracat ithalat bağımlılığını azaltma, ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlama, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretim artırımına yönelik ilave adımlar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir.
Bu kapsamda uluslararası ticarette son dönemde artan korumacılık eğilimlerinin dış ticaretimiz için oluşturabileceği olası riskler ve fırsatlar değerlendirilmiştir.

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/1913272526240886946
Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızla enflasyonla mücadelemizi sürdürürken mali disiplini titizlikle korumaya ve ekonomideki kazanımlarımızı daha ileriye taşımak için katma değerli üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

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Sıkça Sorulan Sorular

EKK NEDİR?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere kurulmuştur.
ETİKETLER
#Ekonomi
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