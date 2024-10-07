Son dakika! Ekmek fiyatlarına fahiş zam için Bakanlık'tan açıklama

07 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:44

Son dakika haberi! Son dönemlerde ekmek fiyatlarına fahiş zamlar yapan işletmeler Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada fahiş fiyat uygulamalarının tespit edilerek cezalandırıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı​ ekmek​ fiyatlarına yapılan fahiş zamlarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakanlık Piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifelerinin Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulduğunu hatırlatarak "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

GEREKLİ DENETLEMELER YAPILIYOR

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı üzerinde yapılacak spekülatif fiyat hareketleri toplumun genel refahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifeleri, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulmaktadır. Fiyat tarifeleri, ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, belirlenen bu tarifelerin üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığı zaman gerekli denetlemeler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen yapılmaktadır.

BİR MİLYONA KADAR CEZA UYGULANDI

Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından "Haksız Fiyat Artışı" olarak değerlendirilmekte, ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte, ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."