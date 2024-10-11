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Son dakika | Yeni düzenlemeye dahil edildiler! Telif TBMM'ye sunuldu: Sürpriz MTV ve ÖTV kararı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 16:15 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:58
Son dakika | Yeni düzenlemeye dahil edildiler! Telif TBMM&#039;ye sunuldu: Sürpriz MTV ve ÖTV kararı

Son dakika haberi: Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifleri TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifinin içinde ÖTV ve MTV ile ilgili düzenlemeler dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Savunma sanayi​ ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM​'ye sunuldu. Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artırılması amacıyla bazı işlemlerden katılma payı alınacak. Motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altındaki motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, MTV​ kapsamında olacak. İnsansız hava taşıtları (dron), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklardan da ÖTV alınacak.

Son dakika | Yeni düzenlemeye dahil edildiler! Telif TBMM'ye sunuldu: Sürpriz MTV kararı - 1. Resim

MTV KAPSAMINA ALINDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kilovatın altında olan motosikletler, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına dahil edilecek. Karar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez kayıt ve tescil edilecek araçlar için geçerli olacak.

Son dakika | Yeni düzenlemeye dahil edildiler! Telif TBMM'ye sunuldu: Sürpriz MTV kararı - 2. Resim

YÜZDE 20 ÖTV UYGULANACAK

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre ise insansız hava araçları (drone), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile sadece eğlence amaçlı motorlu uçan oyuncaklar için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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