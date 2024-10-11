Son dakika | Yeni düzenlemeye dahil edildiler! Telif TBMM'ye sunuldu: Sürpriz MTV ve ÖTV kararı

11 Ekim 2024 16:15 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:58

Son dakika haberi: Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifleri TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifinin içinde ÖTV ve MTV ile ilgili düzenlemeler dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Savunma sanayi​ ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM​'ye sunuldu. Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artırılması amacıyla bazı işlemlerden katılma payı alınacak. Motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altındaki motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, MTV​ kapsamında olacak. İnsansız hava taşıtları (dron), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklardan da ÖTV alınacak.

MTV KAPSAMINA ALINDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kilovatın altında olan motosikletler, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına dahil edilecek. Karar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez kayıt ve tescil edilecek araçlar için geçerli olacak.

YÜZDE 20 ÖTV UYGULANACAK

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki değişikliğe göre ise insansız hava araçları (drone), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile sadece eğlence amaçlı motorlu uçan oyuncaklar için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.