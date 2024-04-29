Son dakika! Ekonomiye güven nisanda azaldı

29 Nisan 2024 10:11 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:41

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,0 iken, Nisan ayında %1,0 oranında azalarak 99,0 değerini aldı.

REEL KESİM GÜVENİ AYNI KALDI

Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi %1,4 oranında artarak 80,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,8 oranında azalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 oranında artarak 115,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.