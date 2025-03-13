Emekli bayram ikramiyesi komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle, yaklaşık 16 milyon emekliye verilen bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, 2025 yılı Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL ve Kurban Bayramı’nda 4 bin TL olmak üzere toplamda 8 bin lira ödeme yapılacak.

Son olarak 2 Mart 2024’te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesindeki bu artış, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar liralık ek maliyet getirecek. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en yüksek ödeme yapılabilecek tek dosya üzerinden ödeme yapılacağından, ikramiye alacak kişi sayısının 16 milyona yakın olması öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Emeklilerin ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Önceki yıllara bakıldığında, ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kesin ödeme takvimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANABİLECEK?

SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve ölüm aylığı alanlar başta olmak üzere; sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.