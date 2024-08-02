Son dakika | Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen haber geldi! SGK duyurdu: Tarih belli oldu

02 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:14

10 bin TL olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 TL olmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada; en düşük emekli aylığının yükseltilmesinden oluşan fark ödemesinin 7 Ağustos’ta yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 𝟕 𝐀𝐠̆𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz"

DÜZENLEMEDEN 4 MİLYONA YAKIN EMEKLİ YARARLANDI

Temmuzda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte bu düzenlemeden toplam 3 milyon 703 bin 788 kişi yararlandı. Bu artıştan yararlanan emekliler, maaş farklarını ne zaman alacaklarını merak ediyordu.