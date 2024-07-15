Son dakika! Emekliye zamda tarih belli oldu! "Rakamlar Erdoğan'a sunulacak"

15 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:42

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in açıklamasından satırbaşları:

"Geçen hafta da kanun teklifimizi sunarken söylemiştik. Biz bu hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık. Emeklilik sistemimize getireceği yük, bunun karşılığındaki bütçe imkanları nedir? Bununla ilgili analizleri toparladık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. İnşallah bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz."

"YARIN BUNU AZİZ MİLLETİMİZE PAYLAŞIRIZ"

Güler konuşmasına şöyle devam etti:

O bu akşam netleşeceğini ifade edebilirim. Bazı alternatifler var. Bütçe karşılığı bunun sürdürülebilirliği de önemli. Bu konularda artış öngördüğünüzde mutlaka ve mutlaka bütçe karşılığının çok iyi belirlenmesi ve sağlanması gerekiyor.

OVP ile beraber enflasyonla sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bunu sürdürmemiz lazım. Sürdürülebilirlik bizim en önemli etkenimiz, bütçe dengeleri burada en önemli bakış açımız. Bütçe karşılığını belirlememiz lazım. Yarın bunu aziz milletimize paylaşırız.