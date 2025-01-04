Son dakika: En düşük emekli maaşı ve refah payı için açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi

04 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 12:11

Emekli maaşlarına refah payı beklentisi ile ilgili konuşan Cevdet Yılmaz tarih verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı en düşük emeklilik aylığı ile ilgili kanun çalışmasının Ocak ayı içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı TÜİK'in aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla belli oldu. Gözler ise en düşük emekli maaşı​ açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, refah payı​ ve en düşük emekli maaşı hakkında konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi müdürleriyle 2024 yılı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle;

"Burada asıl kural bazlı olmayan en düşük emekli aylığı. Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor, yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz, bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğu için ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir.

ÇALIŞMASI OCAK AYINDA GERÇEKLEŞİR

Bu konuda bir çalışma yapacağız, yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz, bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Tabi hükümetimiz bunu nihai karara Cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun​ çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.

ASGARİ ÜCRET İLE MUKAYESE DOĞRU DEĞİL

Emeklilerle ilgili söyledikleriniz, asgari ücret oranıyla emekliye artış oranını mukayese doğru olmaz, çünkü birisi bir yıllık bir süreçle ilgili, perspektifle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık, yani emekli ve memur artışı biliyorsunuz 6 aylık yapılıyor, temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek.

Asgari ücret de bu kadar siyasi tartışma konusu olmamalı. Siyasi olarak bu kadar tartışılmayacak bir mekanizma içinde farklı şekillerde yapılabilir mi? Elbette tartışılabilir, uzlaşılabilir.

ASGARİ ÜCRET GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÜZERİNDE

Net asgari ücretin yine dolar karşılığı çok tartışılıyor biliyorsunuz. Asgari ücret 2002’de 114 dolar, 2024 yılında ise 519 dolar idi, 2025’teki son güncel artışla 627 doların üzerine çıkmış durumda. Bu net maaşlarda birde işverene maliyeti açısından bakarsanız bu tabii çok daha yüksek rakamlarda. Şu anki asgari ücret seviyemiz Rusya, Romanya, Bulgaristan Meksika, Brezilya’nın, Güney Afrika’nın, Endonezya’nın, Çin, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerinde bir rakam, bunu da ifade etmek isterim."