Son dakika | Enflasyon farkı için iki veri belli oldu! Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesabı: İşte memur ve memur emeklisi için zamlı maaş tablosu

03 Eylül 2024 10:54 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:15

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olurken yıllık yüzde 51,7 oldu. Milyonlarca memur ve emekli Ocak 2025’te alacakları zam için enflasyon farkına ilişkin rakamları takip ediyor. Memur ve memur emeklisi maaş zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı için iki kritik rakam belli oldu. İşte memur ve memur emeklisi için zamlı maaş tablosu…

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı verilerine göre TÜFE yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. TÜFE ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak hesaplandı. Böylelikle iki aylık enflasyon oranı yüzde 5,78 oldu.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor. Milyonların maaşı için 4 veri kalmış oldu. Memur ve memur emeklileri için ocak ayında altı aylık dönem için enflasyon farkının yüzde 10’u aşması gerekiyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Tahmin aralığı yüzde 38 ile yüzde 42 arasında yer alıyor. Yüzde 38 beklentisinin gerçekleşmesi halinde ikinci altı aylık enflasyon yüzde 10.64 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu şekilde memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla 6.62 olacak. Eğer üst bant olan yüzde 42 gerçekleşirse altı aylık enflasyon yüzde 13,84’e kadar ulaşacak. Böylelikle enflasyon farkı 9.70 olacak.

Ekonomistler tarafından yapılan tahminler de ise enflasyon aralığı yüzde 42,84 ile yüzde 49,39 arasında değişiyor. 2024 enflasyonu yüzde 42.84 çıkarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 14.52 enflasyon farkı yüzde 10.36 olacak.

Yüzde 49.39 gerçekleşirse zam oranı ortaya çıkan yüzde 8.88’lik enflasyon farkı ile yüzde 15.41’i bulacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an 39 bin 305 olarak uygulanan en düşük düşük memur maaşı için ekonomistlerin tahminin gerçekleşirse 43 bin 294 liraya kadar çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı olan 17 bin 588 lira ise ocak ayında 19 bin 422 lira olacak.

İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 6.62 zamlı: 63.403,72

Yüzde 9.70 zamlı: 65.235,30

Yüzde 10.36 zamlı: 65.627,78

Yüzde 15.41 zamlı: 68.630,86

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 6.62 zamlı: 43.519,09

Yüzde 9.70 zamlı: 44.776,25

Yüzde 10.36 zamlı: 45.045,64

Yüzde 15.41 zamlı: 47.106,90

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 6.62 zamlı: 56.048,00

Yüzde 9.70 zamlı: 57.667,10

Yüzde 10.36 zamlı: 58.014,04

Yüzde 15.41 zamlı: 60.668,73

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 6.62 zamlı: 50.573,06

Yüzde 9.70 zamlı: 52.034,00

Yüzde 10.36 zamlı: 52.347,06

Yüzde 15.41 zamlı: 54.742,43

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 6.62 zamlı: 62.199,98

Yüzde 9.70 zamlı: 63.996,79

Yüzde 10.36 zamlı: 64.381,82

Yüzde 15.41 zamlı: 67.327,89

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 6.62 zamlı: 56.312,42

Yüzde 9.70 zamlı: 57.939,15

Yüzde 10.36 zamlı: 58.287,74

Yüzde 15.41 zamlı: 60.954,95

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 6.62 zamlı: 104.312,74

Yüzde 9.70 zamlı: 107.326,09

Yüzde 10.36 zamlı: 107.971,81

Yüzde 15.41 zamlı: 112.912,53

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 6.62 zamlı: 51.080,58

Yüzde 9.70 zamlı: 52.556,17

Yüzde 10.36 zamlı: 52.872,37

Yüzde 15.41 zamlı: 55.291,78

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 6.62 zamlı: 64.678,89

Yüzde 9.70 zamlı: 66.547,31

Yüzde 10.36 zamlı: 66.947,69

Yüzde 15.41 zamlı: 70.011,17

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 6.62 zamlı: 45.114,12

Yüzde 9.70 zamlı: 46.417,36

Yüzde 10.36 zamlı: 46.696,63

Yüzde 15.41 zamlı: 48.833,43

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 6.62 zamlı: 92.096,22

Yüzde 9.70 zamlı: 94.756,67

Yüzde 10.36 zamlı: 95.326,76

Yüzde 15.41 zamlı: 99.688,85

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 6.62 zamlı: 61.032,49

Yüzde 9.70 zamlı: 62.795,57

Yüzde 10.36 zamlı: 63.173,37

Yüzde 15.41 zamlı: 66.064,15

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 6.62 zamlı: 52.864,33

Yüzde 9.70 zamlı: 54.391,45

Yüzde 10.36 zamlı: 54.718,70

Yüzde 15.41 zamlı: 57.222,59

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 6.62 zamlı: 60.803,25

Yüzde 9.70 zamlı: 62.559,72

Yüzde 10.36 zamlı: 62.936,10

Yüzde 15.41 zamlı: 65.816,01

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 6.62 zamlı: 68.180,53

Yüzde 9.70 zamlı: 70.150,10

Yüzde 10.36 zamlı: 70.572,15

Yüzde 15.41 zamlı: 73.801,49

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 6.62 zamlı: 60.344,13

Yüzde 9.70 zamlı: 62.087,33

Yüzde 10.36 zamlı: 62.460,87

Yüzde 15.41 zamlı: 65.319,04

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04

Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 6.62 zamlı: 22.901,67

Yüzde 9.70 zamlı: 23.563,24

Yüzde 10.36 zamlı: 23.705,01

Yüzde 15.41 zamlı: 24.789,73

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04

Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 37.165,47

Yüzde 6.62 zamlı: 39.625,82

Yüzde 9.70 zamlı: 40.770,52

Yüzde 10.36 zamlı: 41.015,81

Yüzde 15.41 zamlı: 42.892,67

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 6.62 zamlı: 28.837,12

Yüzde 9.70 zamlı: 29.670,15

Yüzde 10.36 zamlı: 29.848,66

Yüzde 15.41 zamlı: 31.214,52

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 6.62 zamlı: 28.355,35

Yüzde 9.70 zamlı: 29.174,47

Yüzde 10.36 zamlı: 29.350,00

Yüzde 15.41 zamlı: 30.693,04

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04

Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04

Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 6.62 zamlı: 20.186,71

Yüzde 9.70 zamlı: 20.769,85

Yüzde 10.36 zamlı: 20.894,81

Yüzde 15.41 zamlı: 21.850,94

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 6.62 zamlı: 49.185,20

Yüzde 9.70 zamlı: 50.606,05

Yüzde 10.36 zamlı: 50.910,51

Yüzde 15.41 zamlı: 53.240,14

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 6.62 zamlı: 53.824,87

Yüzde 9.70 zamlı: 55.379,74

Yüzde 10.36 zamlı: 55.712,93

Yüzde 15.41 zamlı: 58.262,31

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04

Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 6.62 zamlı: 28.118,04

Yüzde 9.70 zamlı: 28.930,30

Yüzde 10.36 zamlı: 29.104,36

Yüzde 15.41 zamlı: 30.436,16