Son dakika | Merkez Bankası 3 yıllık enflasyon tahminini açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon beklentisi

08 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:18

Emekli maaş hesabı sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni uygulama yolda: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Emekli maaş hesabı sil baştan! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni uygulama yolda: İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Ekonomide gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'na çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu'nu TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısında açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumunda şu ifadeleri kullandı:

KARALILIK VURGUSU

Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı. Makro göstergeler bu süreçle uyumlu ilerliyor. Sıkı para politikası duruşu sonucunda kredi büyümesinde yavaşlama belirginleşti. Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Talepteki dengelenme güçlenerek devam edecek. Cari işlemler açığında düşüş sürüyor. Para politikasında kararlı duruşu sürdürerek dezenflasyonu sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Küresel büyümede 2024'te sınırlı, 2025'te ise daha belirgin bir artış öngörülüyor. Merkez bankalarının indirim süreçlerinde temkinli olmaları beklenmektedir. Ilımlı büyüme ve enflasyon görünümü önümüzdeki dönemde parasal sıkılığın azalacağına işaret ediyor.

İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR

İlk çeyrekte büyümede daha dengeli bir talep görünüm izledi. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Kartlı harcamalar yüksek olmakla birlikte son dönemde görece yatay seyretti.

Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satıları iç talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. Kuyumculuk, elektronik ve araç kiralama gibi ihtiyari harcamalar son dönemde azaldı. Arz koşulları talepteki görünümle uyumlu.

KİRA ENFLASYONU GERİLEYECEK

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının içinde seyretti. Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama sürüyor. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama öngörülerle uyumlu seyretti.

Temmuz ayında çekirdek göstergelerdeki yükseliş manşete kıyasla sınırlı oldu. Önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruşla uyumlu olarak cari dengedeki olumsuz seyrin süreceğini bekliyoruz.

Dezenflasyon sürecinde hizmetlerde yavaşlama gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret etmektedir. Ana eğilimdeki yavaşlamada temel mallar öne çıkıyor.

Bazı dayanıklı mal kalemlerinde fiyat düşüşü izlemeye başladık. Beklenti eğrisinin rapor döneminde aşağı kaydığını görüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte geriliyor."

3 YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası Başkanı 3 yıllık enflasyon tahmini de açıkladı. Karahan, 2. Enflasyon Raporu'ndaki tahminlerin korunduğunu ifade ederek 2024 yıl sonunda enflasyonun yüzde 38 olacağını ifade etti. 2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.

Karahan konuya dair şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 38)

Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 14,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.(Önceki yüzde 14)

Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 9,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 9)

Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2024 yıl sonu tahminine etki eden faktörler birbirini dengelemiştir. Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir.

Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,5 civarına, son çeyrekte ise yüzde 1,5'in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025 yılında da devam edecek. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar devam ettireceğiz."

TL MEVDUAT HEDEFİMİZİ AŞTI

Enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte geriliyor. Sıkı parasal duruş korunuyor. Parasal aktarım mekanizması makroihtiyati adımlarla desteklendi. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likiditeyi strilize ediyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yapmaya başlayacak, likidite fazlasını strilize etmeye devam edeceğiz.

Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir. Ticari kredi büyümesi yavaşladı. Mevduat faizleri TL'ye geçişi sağlayacak seviyede kalacak. TL mevduat payı yıl sonu hedefimizi aştı. Son dönemde kredi büyüme gelişmeleri finansal koşullardaki sıkılığın dezenflasyon sürecini destekleyecek düzeyde olduğunu teyit ediyor.

Risk primi ılımlı seyrini sürdürüyor. Portföy girişleri ağırlıklı olarak DİBS piyasasında yoğunlaşırken off-shore swap kanalıyla da girişler gözleniyor. Parasal sıkılaştırma süreci rezervlere olumlu yansıyor.