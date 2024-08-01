Son dakika | EPDK'dan doğal gaz zammı açıklaması: Cebinize yansıyacak oran belli oldu

01 Ağustos 2024 13:08 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 13:33

KKM'de erime hızlandı! KKM'den çıkış için yeni plan hazır: İşte tüm detaylar...

KKM'de erime hızlandı! KKM'den çıkış için yeni plan hazır: İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: BOTAŞ, ağustos ayında konutta kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise konut kullanımlarına yansıyacak olan oranı açıkladı. Yapılan duyuruda “Gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir” denildi.

BİRİM GAZ ALIM BEDELİ BELLİ OLDU

EPDK açıklamasında BOTAŞ'ın verdiği oranlar hatırlatılarak şu ifadeler kaydedildi:

Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğalgaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır.

BİR METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Diğer bir deyişle 1 metreküp doğalgazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.

ZAMMIN KONUTLARA ETKİSİ YÜZDE 24,4

Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir.

Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır.

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır.

Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğalgazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.