Son dakika! Erdoğan'dan dolar açıklaması geldi! Yerli ve milli para vurgusu dikkat çekti

25 Ekim 2024 11:02 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:13

Son dakika haberi: Doların küresel piyasalarda hakimiyetinin azaltılmasına yönelik hareketler sık sık liderler tarafından dile getiriliyor. BRICS Zirvesi’de de “alternatif finans sistemi” gündeme geldi. Tataristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yerli ve milli paralarla hangi ülke ile bu adımı atabiliyorsak atarız. Burada amacımız ‘kazan-kazan' esasına dayalı olarak finansal sektörü ayağa kaldırmaktır” dedi.

Son dakika haberine göre, Doların rezerv para birimi özelliği özellikle pandemi sonrası tartışmalara neden oldu. BRICS Zirvesi'nde “alternatif finans sistemi”’nin dile getirilmesi ve Donald Trump’ın konuyla ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruldu. Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

ALTERNATİF FİNANS SİSTEMİ GÜNDEME GELDİ

Erdoğan Tataristan dönüşü uçakta sorulan “BRICS Zirvesi'nde “alternatif finans sistemi” dillendirildi. Sizin bu konudaki görüşlerinizi evvelden beri biliyoruz zaten. ABD Başkan adaylarından Donald Trump​ geçtiğimiz günlerde “Doları rezerv para birimi olmaktan çıkaran ülkelerin mallarına yüzde 100 vergi getirilebileceği” tehdidinde bulundu. Bu durumda mevcut finans sistemine alternatif bir finans sistemi hayata geçirilebilir mi?” sorusuna şöyle cevap verdi:

KAZAN-KAZAN ESASI

Burada amacımız mevcutları birbiriyle yarıştırmak değil. Bizim yerli ve milli paralarımızla yolumuza devam etmemiz lazım. Sayın Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin başında bulundu. Bu tür bir görüşü olabilir.

O zaman da biz kendileriyle finans sektörüyle ilgili tüm konuları görüştük. Bunları kendileriyle paylaştık. O zaman ne için buna müdahale etmediler? Yerli ve milli paralarla hangi ülke ile bu adımı atabiliyorsak atarız. Burada amacımız ‘kazan-kazan' esasına dayalı olarak finansal sektörü ayağa kaldırmaktır.

MİLLİ PARAYLA TİCARET

Bu konuda Amerika olsun, Batı ülkeleri olsun herkes adımını buna göre atacak olursa biz de kazanırız, onlar da kazanır, Amerika da kazanır. Biz yıllardır milli paralarla ticaret politikasını savunuyoruz. Bu, ikili ticaretin döviz baskısından kurtarılmasını sağlar. Ülkelerin ticari faaliyetlerine başka ülkelerin müdahil olmasının önüne geçer.

Milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir. Aynı şekilde ödeme sistemlerinde çeşitliliğin olmaması da finans piyasalarının şoklara karşı kırılganlığını artırıyor. Dolayısıyla alternatif bir finans ve ödeme sistemi hem uluslararası ticareti kolaylaştırır hem de çeşitlendirir.