Son dakika! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

17 May 2024 14:57 - Güncelleme : 17 May 2024 15:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Ekosistemleri Buluşması'nda önemli açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Ziraat Bankamız, Türk tarımının lokomotifi olmuştur. Üreticilerimizin, insanımızın iliğini sömüren tefecilerin ve faiz lobilerinin pençesine düşmemeleri noktasında hayati rol üstlendi. Ziraat Bankası, bugün de ülkeyi ve milleti önceleyen duruşunu muhafaza ediyor. Bankamızı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. 2015 yılında Ziraat Katılım'ın faaliyete geçmesiyle bankamız, hızla gelişen alternatif finans piyasasında da yerini almıştır.

Tarımda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, coğrafi işaretli ürünler ve tarımda markalaşma, tarımın geleceği teması altında yapılan ve yapılacak olan tartışmaların sektörümüz açısından yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle 160 yılı aşkın süredir çiftçimizin üreticimizin yanında yer alan Ziraat Bankamıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

1863 yılından beri Ziraat Bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu. Savaş dönemleri dahil ülkemizin yokluk günlerinde bankamız çiftçinin, esnafın, tüccarın, girişimcinin yanında yer aldı. Üretimcilerimizin insanımızın iliğini sömüren tefecilerin ve faiz lobilerinin pençesine düşmemesi noktasında hayati rol üstlendi. Ziraat Bankası dün olduğu gibi bugün de ülkeyi ve milleti önceleyen duruşunu muhafaza ediyor. Ziraat varsa memleketin dört bir yanında ziraat var anlayışıyla Türkiye'nin tarım sektörüne güçlü destek veren bankamızı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum.

Biraz evvel genç ve kadın çiftçilerimiz ile kooparatif alanın yer aldığı sergiyi ziyaret ettik. Bu hazineyi ne kadar ileri taşırsak Türkiye için o kadar iyi olacaktır. Ülkemizin kalkınmasına, sofralarımıza ulaşan nimetleri üreten çiftçilerimize buradan bir kez daha selamlarımı gönderiyorum.

Eleştirel ama daha yapıcı anlayışın ikame edilmesi ülkemiz adına daha faydalı olacaktır. Ülkemizin son 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanların en başında, tarım, hayvancılık ve su ürünleri vardır. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim de sıkıntılarımız var.

Tarım sektörümüzün 21 yılda elde ettiği başarıların değersizleştirilmesine mahal vermeden Türkiye'yi hep beraber hedeflerine

Et fiyatlarındaki dalgalanmaları yok sayamayız. Farklı alanlarda yükselen şikayetlere kulak tıkayamayız. Problem üreten alanların farkındayız. Problemlere ortak akılla çözüm arıyoruz. ulaştıralım istiyoruz.

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