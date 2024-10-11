Son dakika | Ev ve araba alıp satacaklar dikkat! Ek ücret istenecek

11 Ekim 2024 16:50 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:51

Son dakika haberi: Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM'ye sunuldu. Teklifin içinde ev ve araba alıp satanları ilgilendiren önemli bir detay var. Notere alım-satım işlemi için giden vatandaşlar ek ücret ödeyecek.

Savunma sanayi​ ve ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif kapsamında, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun kaynaklarını artırmak için bazı işlemlerden katılım payı alınacak. Motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletler ile motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler MTV’ye tabi olacak.

İnsansız hava araçları (dronlar), matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol ve cep saatleri ve sadece eğlence amaçlı tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklardan da ÖTV alınacak.

3 BİN TL ÖDEME ALINACAK

Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.

NOTERLER PAY VE AİDAT ALMAYACAK

Tahsil edilen payların tamamının Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılması amacıyla düzenlemede yer alan hükümlerin yanı sıra noterlerde yapılan işlemlerden alınacak katılma paylarından noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek.

HER YIL TUTARLAR DEĞİŞECEK

Söz konusu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.