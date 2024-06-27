Son dakika! Faiz kararı sonrası belli oldu! Merkez Bankası rezervleri bir rekor daha kırdı
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:53
Son dakika! TCMB'nin toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Merkez Bankası rezervleri 21 Haziran haftasında da yeni bir rekora imza attı. Toplam rezervler bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar arttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı