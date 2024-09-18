Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı: 4,5 yıl sonra bir ilk yaşandı

18 Eylül 2024 21:03 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 21:36

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini indirme kararı aldı. FED böylece 4,5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası​ (Fed), para politikasında 4 yıldır devam eden dönemi sonlandırdı ve piyasalarda beklenen gevşeme döngüsü için ilk adımı attı. Banka merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve 54 ay sonra politika faizinde indirime gitti.

FED​ 4,5 YIL SONRA İLK KEZ FAİZ İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası, politika faizini 4,5 yıl aranın ardından ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz indirimi​ kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı bildirildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

ENFLASYON VURGUSU...

Söz konusu açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

FED SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Amerikan Merkez Bankası'nın 2020 yılından beri ilk defa faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Piyasalar söz konusu indirimin 50 baz puan olacağını öngörüyordu.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerine dair endişelerin çoğalması sebebiyle Mart 2020'de 2 kez acil faiz indirimi kararı almıştı. Mart 2022'den itibaren ise enflasyonla mücadele amacıyla peş peşe faiz artışına gidilmiş ve faiz oranları son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda hedefe doğru ilerlediğini belirten Fed, yakında faiz indirimi olacağına ilişkin sinyalleri vermişti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ay Jackson Hole toplantısında para politikasında ayarlama zamanının geldiğini ifade etmesi, bankanın gevşeme döngüsüne eylül ayında başlayacağı şeklinde yorumlanmıştı.