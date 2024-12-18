Son dakika | FED faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu: Altın karar sonrası yıkıldı

18 Aralık 2024 22:03 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 22:31

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası FED yılın son faiz kararını açıkladı. Düzenlenen FOMC toplantısında politika faizini 25 baz puan azalttığını açıkladı.

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ABD Merkez Bankası​ (Fed), yılın son FOMC​ toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdiğini duyurdu. Karar, 12 üyeden 11'inin onayıyla alındı. Tek karşı çıkan ise Cleveland Fed​ Başkanı Hammack oldu.

Fed, politika toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmiştir” ifadesine yer verdi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının sonunda yapılan açıklamada, “Ekonomik faaliyet sağlam bir hızla genişlemeye devam ediyor” denildi.

ALTINDAN İLK TEPKİ

Fed'in faiz​ oranını 25 baz puan indirmesi sonrası altın fiyatlarında değer kaybı yaşandı. Gün içinde düşüş eğilimi gösteren altın, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı.

Ons Altın: Güne 2643 dolardan başladı, en düşük 2615 dolar, en yüksek 2651 doları gördü. Şu anda 2619 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın: Güne 2973 liradan başladı, en düşük 2943 lira, en yüksek 2985 lirayı gördü. Şu anda 2944 liradan alıcı buluyor.

DOLAR YÜKSELİŞTE

Dolar endeksi, güçlü bir yükselişle 107 seviyesini aşarak dikkat çekti. Dolar/TL ise 35 liranın üzerinde işlem görerek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.