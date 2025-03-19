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Ekonomi
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 | Murat Makas

Son dakika | FED faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttuğunu bildirdi.

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Son dakika | FED faiz kararını açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 21:20

Dolar, altın, borsa ve kripto değerlerini etkileyen FED politikası kararı sonrası yatırımlar şekilleniyor. Son dakika haberine göre, FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.5 seviyesinde sabit bıraktı.

YATIRIMCI GÖZÜNÜ FED'E ÇEVİRDİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarına çevrilmişti.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

FAİZ İNDİRİMLERİNE OCAK AYINDA ARA VERMİŞTİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubatta yıllık bazda yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti.

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