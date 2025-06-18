Son dakika | FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı. Kararın oy birliğiyle alındığını belirten Fed, açıklamasında bu adımın istihdamı en üst düzeye çıkarmak ve enflasyonu yüzde 2 seviyesinde tutma hedefi doğrultusunda atıldığını vurguladı.

EKONOMİDE BELİRSİZLİK VURGUSU

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ekonomik görünümdeki belirsizliğin önceki döneme göre azalsa da halen yüksek düzeyde seyrettiğine dikkat çekti. Banka, uzun vadeli hedeflerini koruduğunu ve mevcut koşullarda temkinli adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Fed, enflasyondaki yavaşlamaya paralel olarak geçen yıl eylül ayında dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş, ardından kasım ve aralık aylarında da faizleri 25’er baz puan düşürmüştü. Ancak bu yıl ocak ayındaki toplantıyla birlikte faiz indirimlerine ara vermiş, mart ve mayıs toplantılarında da politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

ABD’de enflasyon, 2022 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 9 ile 1981’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış, son olarak mayıs ayında ise yüzde 2,4 seviyesine kadar gerilemişti.