Son dakika | FED faiz kararını duyurdu! Beklentiler doğrultusunda adım atıldı

07 Kasım 2024 22:07 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 22:34

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına düşürdü.

Son dakika haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed), seçim sonrası piyasaların heyecanla beklediği faiz kararını açıkladı. Alınan karara göre Fed​ Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini beklentilere uygun olarak 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.

Bu karar ile birlikte, FOMC, eylül ayında gerçekleştirdiği 50 baz puanlık indirimin ardından iki toplantı üst üste faiz oranlarını düşürmüş oldu.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE DENGE' PLANLANDI!

ABD Merkez Bankası’nın açıklamasına göre enflasyonun %2 hedefine ulaşma yönünde ilerleme kaydedildiği ancak halen bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmada risklerin büyük ölçüde dengede olduğunu düşünüyor" ifadesine yer verildi.

Ayrıca Banka, hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranını 25 baz puan azaltarak %4,50-4,75 aralığına çekme kararı aldığını duyurdu.

İLK FAİZ İNDİRİMİ EYLÜL AYINDAYDI!

Mart 2020'de, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinden endişe eden Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 seviyesine indirmiş ve genişleyici para politikalarını devreye almıştı.

Ancak, enflasyonun yükselmesi üzerine, Fed 2022 yılında varlık alımlarını durdurarak faiz artırımlarına başladı ve Mart 2022'den bu yana 11 kez faiz artırarak toplamda 525 baz puanlık bir artış sağladı. Bu artışlarla birlikte politika faizi, 2001’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına ulaştı.

Fed, Temmuz 2023’te 25 baz puanlık bir artış daha yaparak faiz oranını bir kez daha yukarı çekti, ancak ardından yapılan 8 toplantıda oranları mevcut seviyede sabit tutma kararı aldı.

Eylül ayında ise Fed, politika faizinde uzun bir aradan sonra ilk kez indirime gitti ve faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 bandına çekti.

ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüşken, eylül ayı itibarıyla yıllık yüzde 2,4 düzeyine kadar geriledi.