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Ekonomi
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Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | FED faiz kararını sabit tuttu

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini beklentilere paralel olarak sabit tuttu. İşte detaylar...

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Son dakika | FED faiz kararını sabit tuttu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 21:41

Son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası () politika faizini beklentilere paralel olarak %4,25-4,50 bandında sabit bıraktı.

Fed'in açıklamasında, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemeye devam etse de son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetin büyümesinin ılımlı hale geldiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada,​​​​​​​ işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ve iş gücü piyasası koşullarının sağlamlığını koruduğu aktarıldı.

Son dakika | FED faiz kararını sabit tuttu

50 BAZ PUAN DÜŞÜRMÜŞTÜ

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin de yüksek seyrini sürdürdüğü kaydedildi. Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart, mayıs ve haziran aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

Son dakika | FED faiz kararını sabit tuttu

ABD'de , Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak haziranda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti.

Fed bir sonraki faiz kararını 17 Eylül'de açıklayacak.

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#fed
#abd merkez bankası
#faiz kararı
#işsizlik oranı
#ekonomik büyüme
#Enflasyon
#Ekonomi
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