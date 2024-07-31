Son dakika | Fed kritik faiz kararını açıkladı: 23 yılın en yüksek seviyesi!
Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu. Fed'den konuyla ilgili açıklama gelirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de Fed'in son kararını değerlendirdi...
FED'DEN AÇIKLAMA
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği bildirildi. İstihdam artışının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının arttığı ancak hala düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." denildi.
Uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşılmasının hedeflendiği yinelenen açıklamada, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiği görüşünde olunduğu ifade edildi. Açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin her iki hedefine yönelik risklere karşı dikkatli olduğu vurgulandı.
Banka'nın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 5,25-5,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
ART ARDA 8 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİK YOK
ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.
Banka'nın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.
ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen ay yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.
İSLAM MEMİŞ'TEN DEĞERLENDİRME
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Fed'in Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerinin kapısını aralamış oldu. Diğer önemli bir gerekçesi de doların uluslararası değeri. Doların değer kaybı, euronun da değer kaybetmesi bizim için önemli olacak." dedi.
"ALTIN ARTACAK"
Heniyye saldırısı ve Fed'in kararının aynı güne tekabül etmesinin de önemli olduğunu belirten Memiş, altının jeopolitik riskleri sevdiğini belirterek, değer kazandığını ifade etti. Altının yükselişini devam ettireceğinin altını çizen Memiş, altının düşüşünün de alım fırsatı olduğunu paylaştı. Memiş, "Altın her ay yeni bir rekora doğru gidebilir gibi görünüyor" diye konuştu.
Bitcoin'e de değinen Memiş, ABD seçimlerinin belirsizliğine vurgu yaparak, yüklü alımlar yapanların hüsrana uğradığını ifade etti. Memiş, kripto parada Eylül-Ekim gibi bir yükseliş beklediğini kaydetti.