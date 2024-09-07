Son dakika | Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

07 Eylül 2024 00:11 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 00:22

Son dakika haberi: Fitch Türkiye'nin kredi notunu duyurdu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükselttiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten Türkiye'nin kredi notuyla ilgili sevindiren haber geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch not yükseltme kararını duyurdu. Böylece Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye çıktı. Böylece Türkiye'nin görünümü pozitiften durağana çekti.

Türkiye hakkında 8 Mart'ta en son verilen kararda "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çıkarılmıştı. Türkiye'nin enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 43 olarak yapılırken büyüme beklentisi bu yıl için 3,5 olarak belirtildi.