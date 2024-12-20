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Son dakika: Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet geldi! Bakan Bayraktar açıkladı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 09:54 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:04
Son dakika: Gazprom yaptırımında Türkiye&#039;ye muafiyet geldi! Bakan Bayraktar açıkladı

Gelen son dakika haberine göre, ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, duyurdu.

ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanındı. Bloomberg’e konuşan  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edeceğini duyurdu.

GAZPROM YAPTIRIMINDA TÜRKİYE​'YE MUAFİYET 

Doğal gaz ödemelerinin yapıldığı Gazprombank ABD​ tarafından yaptırım listesine alındı. Bu yaptırım, Rusya'ya olan doğal gaz borcunu ödeme konusunda sıkıntılar doğuruyordu.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye muafiyet sağlanması konusunda ABD'ye başvuruda bulunduklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. Talepler sonuç buldu.

Son dakika: Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet geldi! Bakan Bayraktar açıkladı - 1. Resim

ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanındı. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyet Türkiye’ye tanınmıştı. Bu ayrıntıyı özellikle vurgulayan Bakan Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini ifade etmişti.

Bu kapsamda Türkiye, doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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