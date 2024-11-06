Son dakika | Gıda işletmelerinde karekod uygulaması zorunlu olacak! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

06 Kasım 2024 11:15 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:26

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda işletmelerinde karekod uygulamasının 2025 yılında zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Son dakika haberine göre, gıda sektöründe yepyeni bir döneme geçiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamaya göre, gıda işletmelerinde "karekod" uygulaması 2025 yılında zorunlu hale gelecek.

Bakanlık konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "tarladan sofraya gıda güvenilirliği" uluslararası yaklaşım doğrultusunda Türkiye'de üretilen gıdaların birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" hayata geçirileceğini duyurmuştu.​

KAREKOD UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu doğrultuda Bakanlık tarafından hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel gıda işletmelerince gönüllü olarak https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebiliyor.

Tüketiciler görsel üzerinde yer alan karekodu mobil cihazlarına indirmiş oldukları Tarım Cebimde uygulaması üzerinden sorgulattıklarında söz konusu işletmeye ait; Kayıt/Onay Numarası, Unvan, Adres ve İşletmede Yapılan En Son Denetim Tarihi bilgilerine ulaşabiliyor.

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