Son dakika | Gram altın fiyatı haftayı zirvede açtı! 26 Ağustos güncel altın fiyatları 

26 Ağustos 2024 07:21 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 07:52

İslam Memiş yatırım tercihini açıkladı! "Bugün 1 milyon liram olsa..."

İslam Memiş yatırım tercihini açıkladı! "Bugün 1 milyon liram olsa..."

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla uçuşa geçmişti. Powell'ın "Politika faizinde ayarlamalar yapmanın zamanı geldi" şeklindeki sözlerinin ardından gram altın cuma günü 2743 lira bandını aşmıştı.

Bu açıklamaların ardından altın fiyatları ile ilgili araştırma yapanlar yeni haftanın açılışında piyasaların nasıl tepki vereceğini merakla bekliyordu. Altı piyasasında son durum ve gram altın fiyatı belli oldu.

26 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Geçen hafta boyunca süren ve cuma günü FED kaynaklı haberlerle zirveyi gören altın fiyatları yeni haftayı da rekor seviyelerde açtı. Piyasaların temkinli havası nedeniyle güncel gram altın fiyatı sabah saatlerinde 2743 TL'nin hemen üzerinde yatay yönlü hareket ediyor.

Peki altın piyasasında son durum ne? İşte 26 Ağustos güncel altın fiyatları

26 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Alış 2.742,71

Satış 2.743,08

26 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 4.522,00

Satış 4.595,00

26 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN FİYATI

Alış 9.072,00

Satış 9.181,00

26 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış 18.113,00

Satış 18.302,00

26 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.510,33

Satış 2.510,77