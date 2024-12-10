Son dakika | HGS çöktü! Kullanıcıların verileri çalındı mı? PTT'den açıklama geldi

10 Aralık 2024 23:07 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:42

Son dakika: HGS uygulaması üzerinden kullanıcıların telefonlarına dolandırıcı hesaplarına yönlendiren mesajlar atıldı. Tehdit içerikleri mesajlar sonrası aboneler paniğe kapılarak hesaplarından bilgi ve para çalınıp çalınmadığını merak etti. Konuyla ilgili ilk açıklama PTT'den geldi. İşte detaylar...

Ücretli köprü ve otoyollarda gişede durmadan hızlı ödeme ve geçiş sağlayan bir sistem olan HGS'nin mobil uygulamasından kullanıcılara tehdit içerikli mesajlar yağması sonrası PTT​ Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Şirket, HGS mobil servisine izinsiz erişim sağlandığı haberlerini doğruladı. Müşterilerin endişe yaşadığı veri kaybının olup olmadığı konusu açıklık kazandı.

HGS SİSTEMİ HACKLENDİ Mİ? PTT AÇIKLADI

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir.

Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.

Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."