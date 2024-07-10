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Son dakika: Hükümet emekli maaş zamları için toplanıyor! Seyyanen zam yok, maaşlar yukarı çekilecek

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:52
Son dakika: Hükümet emekli maaş zamları için toplanıyor! Seyyanen zam yok, maaşlar yukarı çekilecek

Emekli maaş zammı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu akşam bir toplantı yapacak.

Son dakika haberine göre emekli maaşlarına zam için bu akşam toplantı yapılacak.

Emekli maaş zammı konusunda Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Mustafa Elitaş ve Abdullah Güler bu akşam toplantı gerçekleştirecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN TOPLANTI YAPILACAK

Emekli maaş zamlarında tablo netleşiyor. Hükümet emeklilerin maaşlarına zam yapılması için toplantı kararı aldı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu akşam bir araya gelecek.

SEYYANEN ZAM KAPILARI KAPANDI

Gelen bilgilere göre seyyanen zam yapılmayacak. Maaşlarda iyileştirme yapılıp yukarı çekilecek. Ancak bu seviyenin asgari ücret seviyesinde olmayacağı ifade ediliyor. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTİLECEK

Kök maaşa zam ya da sadece en düşük emekli maaşının yükseltilmesi seçenekler masada olacak. Kulislerde en düşük emekli maaşının 12 - 13 bin TL aralığında bir rakama yükseltilebileceği konuşuluyor. 

Düzenleme bu ayki maaşlara yetişmezse aradaki fark ödenecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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