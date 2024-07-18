SON DAKİKA I Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak

18 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 15:56

Oruç Reis ''Hakim de benim, hüküm de!'' sözleriyle diziye damga vurdu

Oruç Reis ''Hakim de benim, hüküm de!'' sözleriyle diziye damga vurdu

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağını duyurdu.

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında son 8 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Bakan Bayraktar, "2016 yılında başladığımız ve adına Milli Enerji ve Maden Politikası dediğimiz stratejinin önemli unsurlarından bir tanesi, Türkiye'nin kendi karalarında ve denizlerinde kendi imkan ve kabiliyetleriyle, kendi gemileriyle, kendi sondaj ve sismik gemileriyle petrol ve doğalgaz aramacılığı konusuydu ve bu konuda Türkiye olarak çok önemli bir mesafe kat ettik.

"GABAR'DA PETROL ÜRETİM HEDEFİMİZ GÜNLÜK 100 BİN VARİL"

Türkiye, bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip bir ülke haline geldi.

Türkiye Petrolleri 4 deniz derin deniz sondaj gemisi ve 2 tane sismik gemisi ile beraber çok yoğun bir şekilde denizlerimizde aramalarına devam ediyor.

Hepinizin malumu, Türkiye bu aramalarının neticesinde Akdeniz'de yaptığı çalışmalar ve akabinde hemen akabinde Karadeniz'de çok önemli bir doğalgaz keşfi gerçekleştirdi.

2020 yılının ağustos ayında cumhuriyet tarihinin en önemli doğalgaz keşfini gerçekleştirdik ve çok kısa bir zaman içerisinde de buradan ülkemizin doğalgaz ihtiyacının bir kısmını karşılayacak şekilde üretim aşamasına geldik.

Şu anda buradan günlük olarak 5.5 milyon metreküplük bir üretim yapıyoruz Sakarya Gaz Sahası'ndan.

Ama elbette ki gaz alanının yanı sıra petrol alanında da önemli bir keşfe imza attık, 2021 yılında, eylül ayında ve şu anda Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik bir günlük üretime çıktık. İnşallah bu üretim en kısa sürede 100 bin varil ile çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR ADIM"

Sondajın Türkiye için tarihi bir adım olacağını dile getiren Bayraktar şöyle devam etti:

"Bir üretim paylaşım anlaşmasını imza etmiş olduk. Bahsettiğimiz bu blokların 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta üç saha.

Biz ilk etapta bu sahalarda bir sismik faaliyet, üç boyutlu sismik faaliyet gerçekleştireceğiz.

Bunun için Oruç Reis gemimizi inşallah eylül sonu, ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz.

Orada aylarca sürecek çok önemli bir sismik çalışma yapacaklar ve bu çalışmanın sonucunda da ortaya çıkan değerlendirmelere göre de inşallah bu iş sondaja ve sondaj sonrasında da ümit ediyoruz bir keşifle neticelenecek ve hakikaten hem Somali için hem de ülkemiz için çok önemli bir ve tarihi bir adım olacak.

"CİDDİ BİR TECRÜBEYE SAHİP OLMANIZ LAZIM"

Bu belirlediğimiz 3 saha 3 blokta deniz derinliği yaklaşık 2 bin metre, yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da biz 4 bin metreye kadar yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde bir sondaj faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız.

Elbette böyle komplike bir operasyonu gerçekleştirebilmek için ciddi bir tecrübeye sahip olmanız lazım.

Hamdolsun bizim bu bahsettiğim 2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz strateji çerçevesindeki gelişmelerle biz şu anda kendi mühendislerimizle, kendi teknik ekip ekipmanımızla beraber bu faaliyetleri yapacak durumdayız. Bunları da inşallah Somali'de bu bloklarda gerçekleştireceğiz."