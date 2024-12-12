Son dakika | İBB mezarlık ücretlerine de zam yaptı: İstanbul'un en pahalı mezar yeri belli oldu! İşte ilçe ilçe fiyatlar...

12 Aralık 2024 21:06 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 21:30

İBB Meclisi kararıyla İstanbul'da mezarlık ücretlerine zam geldi. İlçelere göre 2025 yılı boş mezar yerleri tarifesi belli oldu. Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi gözde mezarlıklarda yüzde 60 zam yapıldı. Gasilhane, tahta tabut ve İstanbul dışına cenaze götürme gibi hizmetler ücretsiz kalmaya devam edecek. İşte detaylar...

Asgari ücret ile emekli maaşı için çarpıcı karşılaştırma! 2024'te dengeler değişti! Yeni yılda fark kapanır mı?

Asgari ücret ile emekli maaşı için çarpıcı karşılaştırma! 2024'te dengeler değişti! Yeni yılda fark kapanır mı?

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2025 yılı mezarlık​ ücret​ ve hizmet bedellerini görüştü ve 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni zamlı tarife kabul edildi. İstanbul'un ilçelere göre mezarlık ücretleri belli oldu. İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira olarak belirlendi.

CENAZE HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Yeni tarifeye göre, gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi temel cenaze hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.

MEZARLIKLARA YÜZDE 60 ZAM

İBB​ Meclisince belirlenen tarifeye göre Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Aşiyan gibi birinci grupta yer alan mezarlıklardaki boş yerlerin ücreti yüzde 60 zamlandı

MEZARLIK ÜCRETLERİ VE HİZMET BEDELLERİ ZAMLANDI

• Tabutlu defin ücreti: 740 TL’den 1.184 TL’ye.

• Briket lahit ücreti: 1.850 TL’den 3.700 TL’ye.

• Yer bedeli hariç kabir nakli: 3.730 TL’den 5.968 TL’ye.

• Tek katlı lahit mezar: 4.820 TL’den 9.240 TL’ye.

• Çift katlı lahit mezar: 6.170 TL’den 12.340 TL’ye.

MEZARLIK YER BEDELLERİ GRUP BAZINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Birinci Grup Mezarlıklar: Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan gibi merkezi mezarlıklarda:

Boş mezar yeri bedeli 69.770 TL’den 111.632 TL’ye.

Cenazenin yanındaki boş yer 34.890 TL’den 55.824 TL’ye.

Çocuk cenazesi yer bedeli 11.190 TL’den 17.904 TL’ye.

İkinci Grup Mezarlıklar: Edirnekapı, Feriköy gibi bölgelerde:

Boş mezar yeri 27.980 TL’den 44.788 TL’ye.

Cenazenin yanındaki boş yer 13.990 TL’den 22.384 TL’ye.

Çocuk cenazesi yer bedeli 2.030 TL’den 3.248 TL’ye.

Üçüncü Grup Mezarlıklar: Hekimbaşı, Kurtköy gibi çeper alanlarda:

Boş mezar yeri 9.330 TL’den 14.928 TL’ye.

Cenazenin yanındaki boş yer 4.660 TL’den 7.456 TL’ye.

Çocuk cenazesi yer bedeli 80 TL’den 128 TL’ye.

Dördüncü Grup Mezarlıklar: Köy statüsünden çıkan Ayazağa, Kemerburgaz gibi bölgelerde:

Boş mezar yeri 4.470 TL’den 7.152 TL’ye.

Cenazenin yanındaki boş yer 2.240 TL’den 3.584 TL’ye.

Çocuk cenazesi yer bedeli 80 TL’den 128 TL’ye.

GAYRİMÜSLİM MEZARLIKLARINDA DA ARTIŞ

Gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze yer bedeli 850 TL’den 1.360 TL’ye, boş mezar yeri 14.550 TL’den 23.280 TL’ye yükseldi. Çocuk cenazesi yer bedeli ise 340 TL’den 544 TL’ye çıktı.

YENİ YILDA BAŞLIYOR

Alınan kararlar, artan maliyetlerin cenaze hizmetlerine etkisini gösterirken, özellikle merkezi mezarlıklardaki ücret artışları dikkat çekti. Yeni tarifeler, 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulamaya konulacak.