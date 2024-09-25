Son dakika! İBB'nin 100 öğrenciye sağladığı eğitim desteği başvuruları başladı

25 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:27

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği başvuruları başladı.

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​ eğitim desteği başvuruları için açıklama yaptı. İBB'nin 100 bin öğrenciye sağlayacağı 15 bin TL eğitim desteği için başvurular bugün başladı. İBB’nin eğitim desteğine başvurularda son tarihin 18 Ekim 2024 olduğu öğrenildi.