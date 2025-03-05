Son dakika | Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Erdoğan ve Aliyev 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor. Enerji sektörü başta yer alıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz.

"30 YIL BOYUNCA DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz.

Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın güçlenmesiyle bu süreci devam ettireceğiz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları şöyle:

Bugün dostluğumuzda önemli bir gündür. Nahçıvan'da sayın cumhurbaşkanı ile birlikte bir buçuk yıl önce hattın temelini kurduk. Bildiğiniz gibi kadim Azerbaycan toprağıdır. Bir asırdan fazladır Azerbaycan'dan ayrıdır. Nahcivan ile Azerbaycan bağlantısı bozuldu. Bu adaletsizlik bizim soydaşlarımızın hayatına menfi göstermiştir. Birinci Karabağ savaşı başladığında Ermenistan Karabağ'ı işgal edip Nahcivan'ı ablukaya aldı. Benim atam Haydar Aliyev buna izin vermedi ve bütün Azerbaycan seferber oldu.

500 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ TAŞIMA KAPASİTESİ

Yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamı karşılayacak.

Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edilen üçüncü doğal gaz boru hattı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapılması öngörülüyor.

Aliyev'in ziyareti, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da derinleşmesi ve bölgesel dengeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşıyor.