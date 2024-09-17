Son dakika | İkinci el araç satışlarına yeni sistem geliyor! Bakanlık duyurdu

17 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:11

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Son dakika haberine göre, İkinci el araç​ alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık​ vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek. Detaylar geliyor...