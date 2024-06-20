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Son dakika! İstanbul’da Halk Ekmek'e zam geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Haziran 2024 13:35 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:10
Son dakika! İstanbul’da Halk Ekmek&#039;e zam geldi

Son dakika haberi... İstanbul'da Halk Ekmek'te satılan 250 gramlık ekmeğe zam geldi. 5 TL'den satılan ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla birlikte 8 liraya yükseldi.

İstanbul'da ekmeğe zam geldi. Halk Ekmek'te satılan 250 gramlık ekmeğe yüzde 60 zam yapıldı. 5 TL'den satılan ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla birlikte 8 TL'ye yükseldi.

250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 TL'den 5 TL'ye yükseltilmişti.

İŞTE ZAM SONRASI GÜNCEL FİYATLAR

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, zam sonrası fiyatlar şu şekilde güncellendi;

  • 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
  • 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
  • 200 gram galeta grissini 30 TL
  • 50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
  • 350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
  • 400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
  • 50 gramlık altın çörek 7,5 TL
  • 1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
  • 350 gram sandviç ekmeği 40 TL
  • 350 gram hamburger ekmeği 40 TL
  • 240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL
Kaynak: tgrthaber.com
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