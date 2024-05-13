Son dakika! Kamuda kemer sıkma devri! Bakan Şimşek tasarruf paketini açıkladı

13 May 2024 10:07 - Güncelleme : 13 May 2024 10:50

Son dakika! Ekonomi yönetimi TL'nin değerinin artırılması ve iç talebin azaltılmasına yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadele kapsamında kamuda da harcamaların kısılması kararı alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni tasarruf tedbirlerini içeren paketi açıkladı.

Açıklamalar sırasındaki konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

ZORUNLU OLMAYAN HARCAMALAR AZALIYOR

"Son dönemde yaşananlar kamu tasarruflarında daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkardı. Tasarruf ve verimli kaynak kullanımı konusunda yaptığımız bu güncellemede iki önemli gelişme etkili olmuştur.

Birincisi geçen yıl yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını süratle sarma ihtiyacımız, ikincisi pandemi sonrası tüm dünyanın gündemi haline gelen enflasyon ile ülkemizin kararlı bir şekilde mücadele etme iradesidir.

Bugün sunduğumuz paket tek başına değil, bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, birbirini destekler mahiyette diğer paketler ile birlikte anlam ifade etmektedir.

Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz. Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz."

ENFLASYONDA BELİRGİN SONUÇLAR YILIN İKİNCİ YARISINDA GÖRÜLECEK

Ortaya koyduğumuz yeni paketimiz bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır.

Enflasyon ile mücadelede para politikalarının yanı sıra maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşımaktadır. Orta Vadeli Programımız da bu temel çerçeve ile şekillendirilmiştir.

Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği artırması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, makro tasarruf oranımızın artmasına ve daha az cari açığa yol açacaktır. Talep yönlü katkısının yanı sıra, bitme aşamasına yakın projelere, sulama ve rekabet gücünü artırıcı altyapılara yoğunlaşan kamu yatırımları arz yönlü artışla da enflasyon ile mücadelemizi güçlendirici etkide bulunacaktır.

Orta vadeli programınızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Gelecek yıl yüzde yirminin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız. Geçmişte başardık, yine başaracağız."

KAMU MALİYESİNDE YENİ TEDBİRLER ALINACAK

"Program çerçevesinin en önemli önceliği hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanındaki tedbirleri alıyor; biz de maliye politikası adımlarıyla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Bu açıklayacağımız ilk paket de değil son paket de olmayacak.

Bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamında. OVP'nin özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. Paket ile dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağız. Kamu maliyesinde önümüzdeki dönem bir çok alanda reform yapacağız. Harcama tedbirlerinin üç temel ekseni var; kamuda tasarruf, bütçe disiplini ve kamu yatırımlarında verimlilik."

Harcama tedbirlerinin üç temel ekseni var; kamuda tasarruf, bütçe disiplini ve kamu yatırımlarında verimlilik. Hedefimiz ilerleyen aşamada kamuda taşıtların ortak bir havuzda toplanarak kurumlar arası kullanımına zemin hazırlanmasıdır, biraz zaman alabilir.

Ambulans, savunma, güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç almayı ve kiralamayı üç yıl süreyle durduruyoruz. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımına son veriyoruz.

Deprem riski hariç yeni kamu hizmet binası alımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Kamuda yeni personel istihdamı emekli olanlar kadar olacak. Toplam açıktan atama izin sayıları Bütçe kanununda belirlenecek."

PERSONEL ALIMI AZALACAK

Kamuda yeni personel istihdamı 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar olacak. Toplam açıktan atama izin sayıları Bütçe kanununda belirlenecek.

Hizmet içi eğitim ve toplantılar kamu tesislerinde yapılacak. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilecek, aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arası görev dağılımını gözden geçirerek mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz. Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçirilecek.

Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arası görev dağılımını gözden geçirerek mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz. Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçirilecek. Yurt dışı geçici görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz. Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümü hızlandırılacak."

Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçirilecek. Yurt dışı geçici görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz. Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesi zorunlu hale gelecek.

Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programları yapılamayacak. 2024 yılında harcamalar gözden geçirilecek ve bu çerçevede verimsiz harcamalar 2025 yılından itibaren sonlandırılacak. Makine ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak.

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle donduruyoruz. Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Fiziki ilerlemesi %75'in üzerinde olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri önceliklendireceğiz.

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman ve demiryolu bağlantı projelerini önceliklendireceğiz. Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız."