Son dakika | KKM için devlet desteği kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

02 Ocak 2025 00:45 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 00:45

Son dakika haberi: 2025 yılında kaldırılacak olan Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili Resmi Gazete'de yeni düzenleme yayımlandı. Merkez Bankası, döviz ve Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanan destek kaldırıldı.

Son dakika haberi: 2025​ yılı içinde Kur Korumalı Mevduat​'ı (KKM) sonlandırılacağını duyuran Merkez Bankası​ KKM​ ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Haberin ayrıntıları geliyor...