Son dakika | Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte güncellenen rakamlar 

15 Ağustos 2024 22:48 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:23

Son dakika haberine göre, köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretleri zamlandı.

Yeni tarifeye göre otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretleri 24 TL'den 33 TL'ye çıktı.

Bununla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş 399 TL’den 555 TL’ye ve Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise 585 TL'ye yükselmiş oldu.

ZAMLI KÖPRÜ TARİFESİ NE ZAMAN GEÇİRLİ OLACAK?

Yapılan açıklamada zamlı tarifenin 16 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

OTOBAN ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL'ye yükseldi.

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.