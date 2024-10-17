Son dakika! 750 TL kredi kartı kesintisi için iptal kararı
Son dakika haberi: 750 TL kredi kartı kesintisi alınan yeni bilgilere göre iptal edildi. AK Parti kaynakları, "Savunma Sanayi Fonu için planlanan 750 TL kesinti hükümet gündeminden çıktı. Yeni teklifte yer almayacak" açıklamasını yaptı.
Son dakika haberine göre, kısa süre önce TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde 100 bin lira üzerindeki kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi yapılacağı açıklandı. Gelen yeni bilgilere göre 750 liralık fon kesintisi iptal edildi.
VATANDAŞ BANKALARA KOŞTU
Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi yapılacağı açıklandı. Birçok vatandaş bankalara koşarak kredi kartı limitlerini düşürdü.
750 LİRALIK KESİNTİ İPTAL
AK Parti kaynakları 2025 yılında gelecek teklifte kredi kartından Savunma Sanayi Destek Fonu'na para kesilmesi düzenlemesinin olmayacağını duyurdu.
En sonunda haklarını vermişler ama ne kadar sürede uğraştı bu halkımızı