Son dakika! 750 TL kredi kartı kesintisi için iptal kararı

17 Ekim 2024 15:38 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:55

Son dakika haberi: 750 TL kredi kartı kesintisi alınan yeni bilgilere göre iptal edildi. AK Parti kaynakları, "Savunma Sanayi Fonu için planlanan 750 TL kesinti hükümet gündeminden çıktı. Yeni teklifte yer almayacak" açıklamasını yaptı.