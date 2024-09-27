Son dakika | Kredi ve kredi kartına yapılandırma kararı! Asgari ödeme oranları da değişti

27 Eylül 2024 00:16 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 00:56

Son dakika: Kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyenler için müjde geldi. BDDK tarafından açıklanan karara göre kredi kartı borçları ve bireysel krediler yapılandırılabilecek. Ayrıca kredi kartı asgari ödeme tutarları da değişti. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberine göre kredi kartlarında faiz ve yapılandırma​ düzenlemesi yapıldı. BDDK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, kredi kartı​ borçlarına 60 ay yapılandırma getirildi. Borcunun asgari tutarını ödeyenler kart borcunu 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek.

BİREYSEL KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİNİ ÖDEYEMEYENLERE YAPILANDIRMA

Merkez Bankası'nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'nin 27 Eylül sayısında yayımlandı. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma kolaylığı sağlanacak.

İHTİYAÇ KREDİLERİ DE YAPILANDIRILABİLECEK

Bu karar öncesinde kullandırılan bireysel ihtiyaç kredilerinde borçlarını 30 günden fazla süredir ödeyemeyenler için de kolaylık getirildi. Kredi borçları bu karardan itibaren bir yıl içerisinde borçlu talep ederse 60 aya kadar yeniden yapılandırılabilecek.

KREDİ KARTI KAÇ AY YAPILANDIRILABİLECEK?

Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

YAPILANDIRMA FAİZ ORANINA SINIR

Bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11'i geçemeyecek. İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARLARI NE OLDU?

Kredi kartında asgari ödeme tutarları da değişti. Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

24 EKİM'DE YENİ KART FAİZİ ORANLARI AÇIKLANACAK

BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

KREDİ KARTI NAKİT ÇEKİM FAİZİ KAÇ OLDU?

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı​ ise yüzde 5 seviyesinde korundu.