Ekonomide kritik veriler açıklandı: Beklentinin altında kaldı

30 May 2024 15:34 - Güncelleme : 30 May 2024 16:31

TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verisi açıklandı. Buna göre; ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 oranında büyüyerek beklentilerin altında kaldı.

ALTIN GELECEK VERİLERE ODAKLANDI

Öte yandan altın fiyatları, ABD'nin birinci çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik verileri öncesi yatay bir seyir izledi.

Spot altın, haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2.329 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL kuru ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2.417 TL seviyesinde bulunuyor.