Son dakika! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

08 Haziran 2024 04:11 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 05:49

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Ücretsiz geçiş 15 Haziran gece yarısı başlayacak ve 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

METRO VE RAYLI SİSTEMLERİ DE ÜCRETSİZ

Ayrıca, Bayram nedeniyle, 16-19 Haziran tarihlerinde Başkentray, Marmaray ve İZBAN ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.