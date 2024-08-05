Son dakika | Küresel piyasalar çöktü! FED'den kritik karar: Acil toplanıyorlar

05 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:22

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesi piyasalarda büyük düşüşe neden oldu. ABD'de resesyon endişesinin artması tüm dünyayı vurdu. Asya piyasalarında tarihi bir düşüş yaşanırken Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 13'ü, Güney Kore'de ise yüzde 8,5'i aştı.

FED'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Küresel piyasalardaki çöküşün ardından FED'den kritik bir hamle geldi. Acil toplantı kararı alan FED, küresel ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemleri görüşecek.

İKİNCİ KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Küresel piyasalardaki sarsıntı Borsa İstanbul'da da sert hissedildi. Haftaya yüzde 7'nin üzerinde düşüşle 9.733 puandan başladı. Kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

İşlemlerin tekrar başlamasıyla satışlar yüzde 7'yi aştı ve devre kesici ikinci kez çalıştı. İkinci devre kesici sonrası BIST 100'de işlemler yüzde 6'nın üzerinde düşüşle devam ediyor.